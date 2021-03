Chelsea, Tuchel ha ribaltato la stagione

Da quando il manager tedesco siede sulla panchina dei blues la loro marcia è inarrestabile

Thomas Tuchel ha cambiato il Chelsea e lo ha fatto sotto ogni punto di vista; da quando è subentrato a Frank Lampard infatti i londinesi sono imbattuti in tutte le competizioni, avendo raccolto otto vittorie e tre pareggi in undici match. L’esonero del tedesco dal PSG a dicembre non prometteva nulla di buono, invece il Chelsea dopo aver esonerato Lampard a fine gennaio si è affidato proprio a Tuchel che in un mese e mezzo ne ha capovolto la stagione.

La prima svolta che ha dato l’ex allenatore di PSG e Dortmund è stata il cambio di modulo; il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 ha dato compattezza al centrocampo e solidità alla difesa. I gol subiti sono infatti soltanto due, dato incredibile se si pensa alla gestione Lampard dove in ogni match si vedevano grossolani errori difensivi.

Tuchel ha avuto inoltre il merito di rigenerare calciatori come Marcos Alonso, Rudiger, Azpilicueta e Giroud, tutti rimessi al centro del progetto e tornati subito ad essere decisivi. In Premier League il Chelsea occupa attualmente il quarto posto dopo una rincorsa iniziata proprio dal nuovo tecnico che punta a consolidare dunque il piazzamento Champions della scorsa stagione. Anche in Europa il Chelsea ha dimostrato grande solidità andando a vincere di misura contro l’Atletico Madrid, ora dovrà affrontare un match di ritorno difficilissimo ma comunque con molto slancio dalla propria parte.

Il percorso di Tuchel al Chelsea è dunque solo all’inizio ma ha già convinto tutti che questa squadra è assolutamente in grado di competere per grandi obiettivi.

Fonte foto: Sporting News

Alessandro Fornetti