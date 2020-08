Chelsea, sta nascendo una corazzata

I blues sono attivissimi sul mercato con la dirigenza che sta regalando all’allenatore dei giocatori di altissimo livello

Dopo un anno di stop sul mercato impostogli dalla Fifa causa violazione del Fair Play finanziario, il Chelsea si sta imponendo come la squadra copertina del mercato 2020-2021 in Europa. Dopo essersi mosso con largo anticipo per assicurarsi dall’Ajax il centrocampista Hachim Ziyech per 40 milioni di euro e dal Lipsia l’attaccante Timo Werner per 53 milioni, la dirigenza non si è di certo fermata e sta continuando ad acquistare calciatori di grande valore per tornare ad essere una corazzata di livello internazionale.

Come detto il reparto offensivo è quello in cui si è cambiato di più, con le partenze di due veterani come Pedro e Willian direzione Roma e Arsenal, e gli arrivi di Ziyech e Werner che portano più freschezza e soluzioni offensive potendo giocare in più posizioni del campo. Nell’amichevole vinta 2-0 contro il Brighton è arrivata la prima rete del’ex Lipsia che ha dimostrato subito di essersi integrato bene. Due colpi da novanta a cui potrebbe presto aggiungersene un altro che sarebbe addirittura più forte e promettente degli altri due; è ormai in via di definizione l’acquisto dal Bayer Leverkusen del centrocampista Kai Havertz che ieri non si è presentato al raduno della compagine tedesca ed è pronto a trasferirsi nei prossimi giorni alla corte di Lampard.

L’ultimo grande tassello già aggiunto riguarda il reparto difensivo dove mancavano carisma ed esperienza e c’erano delle carenze abbastanza evidenti. L’acquisto del difensore Thiago Silva a parametro zero dal Paris Saint Germain colma queste mancanze e mette al servizio della squadra la sua leadership e grandissima esperienza oltre che naturalmente una grandissima dose di bravura, dato che si può considerare ancora oggi uno dei miglori difensori in circolazione.

Sta nascendo dunque un Chelsea fortissimo che potrà dire la sua sia in Premier League che in Champions League; Lampard nella sua prima stagione a grandi livelli ha già dimostrato di saper far giocare bene la propria squadra e ora dati gli aggiustamenti molto evidenti alla rosa ci si aspetta sicuramente una grande annata per i Blues.

Fonte foto: skysports.com

Alessandro Fornetti