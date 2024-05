Chelsea: Pochettino ai saluti, trovato l’accordo per la risoluzione del contratto

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico argentino lascia la panchina dei Blues dopo un’annata deludente, per sostituirlo le opzioni sono diverse, tra i candidati anche Antonio Conte e Roberto de Zerbi

Un sesto posto, zero titoli, ed un progetto tecnico non ancora ben definito nonostante più di un miliardo di euro speso per il calciomercato negli ultimi anni. Il Chelsea si avvia a chiudere l’ennesima stagione deludente del suo recente passato e a farne le spese a questo giro è stato Mauricio Pochettino. Ieri sera il club londinese infatti, ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto del tecnico argentino, che lascia i Blues dopo appena un anno. Per sostituirlo, i nomi sul taccuino della società sono diversi: si pensa a due clamorosi ritorni come quelli di Antonio Conte o Thomas Tuchel, ma piacciono anche Roberto de Zerbi, che pochi giorni fa ha ufficializzato il suo addio al Brighton ed Enzo Maresca, fresco di promozione in Premier League col Leicester. A breve si avranno sicuramente notizie più precise in tal senso.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)