Chelsea-Lukaku, un amore mai sbocciato

Il belga è sempre più ai margini della squadra dopo il ritorno nel calciomercato estivo

Romelu Lukaku sta vivendo certamente uno dei periodi più complicati della sua carriera; dopo l’addio all’Inter ed il ritorno al Chelsea niente è andato come sperava ed ora è sempre più fuori dai piani del tecnico Thomas Tuchel. Il belga, pagato 115 milioni di euro appena l’estate scorsa, si aspettava un trattamento diverso dalla società, invece i campioni d’Europa hanno mantenuto il proprio assetto senza un vero numero 9 e questo ha complicato i piani per un giocatore abituato ad essere il punto focale della manovra delle proprie squadre. Così come la prima avventura, anche la seconda con i Blues si sta rivelando fallimentare per Lukaku il quale è tutt’altro che intoccabile e che ha manifestato più volte il suo malcontento. Il suo futuro è in bilico e la cessione appare possibile anche se ad oggi è difficile ipotizzare una destinazione.

Fonte foto: inews.co.uk

Alessandro Fornetti