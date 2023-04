Chelsea, incontro a Londra con Luis Enrique

I Blues cercano un nuovo allenatore per sostituire l’esonerato Potter e hanno incontrato l’ex CT della Spagna

Continuano i casting in casa Chelsea per trovare il nuovo allenatore che sostituirà l’esonerato Graham Potter. L’ex CT della Spagna, che ha rassegnato le dimissioni con la nazionale dopo l’eliminazione agli ottavi di Qatar 2022 contro il Marocco, è volato in giornata a Londra con il suo entourage per incontrare Todd Boehly proprietario dei Blues.

Al momento il favorito per la panchina del Chelsea è Luis Enrique, visto che Nagelsmann, il principale candidato fino a ieri, non è molto sicuro di voler accettare un progetto interessante ma complicato come quello dei Blues. Lo stesso spagnolo, qualche giorno fa, ha dichiarato che gli piacerebbe molto allenare in Premier League e che segue di più il calcio inglese rispetto a quello spagnolo.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina