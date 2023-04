Chelsea, il Lampard-bis è un flop: cinque ko in altrettanti match

I blues sono in una crisi senza fine e neanche il cambio in panchina è servito per cambiare rotta

Il Chelsea sta facendo una stagione disastrosa, tanti soldi spesi, pochissima resa in campo e tanta confusione in panchina. Dopo l’esonero di Potter è tornato Lampard sulla panchina, ma senza portare alcun beneficio con i risultati negativi che sembrano non finire mai. Da quando la leggenda dei blues è tornata in panchina sono cinque ko consecutivi, tra cui i due con il Real Madrid costati l’eliminazione dalla Champions League. Forse la proprietà del Chelsea sperava di ripercorrere le gesta degli allenatori che hanno alzato la Champions League con il club; infatti sia Di Matteo che Tuchel hanno vinto il trofeo subentrando in panchina a stagione in corso. Proprio il manager tedesco aveva l’occasione di ripetersi al Bayern Monaco da subentrato ma in Champions si è dovuto arrendere al Manchester City che si è rivelato superiore.

Fonte foto: xclusiveloaded.com

Alessandro Fornetti