Chelsea, fine di un’era: Abramovich mette in vendita il club

Il magnate russo lascia la presidenza dopo 19 anni che resteranno nella memoria di tutti i tifosi

Roman Abramovich mette in vendita il Chelsea. La notizia era nell’aria dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ma ora è ufficiale; il magnate russo donerà i proventi della vendita a una fondazione di beneficienza dedicata a tutte le vittime della guerra in Ucraina. Per il Chelsea è la fine di un’era durata 19 anni, che ha visto il club rinascere dai bassifondi del calcio inglese fino ad arrivare ai gloriosi successi di questi anni. I trofei sotto la sua gestione sono 21, quasi del doppio di quelli ottenuti nei precedenti 98 anni di storia. Arrivato nel 2003 ha reso grande il Chelsea arrivando a spendere 2 miliardi e 340 milioni, ora i tifosi si augurano che il nuovo proprietario continui sulla strada intrapresa dal russo per non tornare indietro dopo stagioni ad altissimo profilo.

