Check-up Dilettanti Regionali: una proposta modesta, valida per il futuro prossimo (e non solo)

All’alba del nuovo DPCM di dicembre controlliamo polso, battito e temperatura ai campionati minori, che in moltissimi casi spostano importanti somme di denaro. Con qualche piano B e C, buono per tutte le stagioni (e tutti gli sport)

Manca pochissimo ormai al 4 dicembre: uscirà il nuovo decreto, si capirà quali regioni possono allentare la morsa e se si potrà avere una parvenza di un Natale (quasi) normale, tra parenti a casa e qualche giro per negozi, sperando di dover evitare quelli al pronto soccorso.

Lo sport a livelli minori scalpita a sua volta per uscire dalla tana: è già passato un mese senza gare e serve dare risposte concrete.

Ne va non solo della passione, ma anche (e soprattutto) dei motivi economici: è già la seconda stagione di travaglio puro per Eccellenza e Promozione, in più tocca sciogliere il nodo delle scuole calcio, fonte di sostentamento per grandi e piccoli circoli.

Questa la situazione: Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto il 18 novembre a Porta a Porta su Rai 1, sembra mettere una pietra tombale sulle speranze di ricominciare a vedere il pallone rotolare sui campi dei campionati regionali già in questo dicembre: “Non ci sono le condizioni sanitarie per tornare alla normalità nelle prossime due settimane. Dobbiamo prepararci alla proroga delle chiusure, in tutte le regioni italiane aiuteremo il settore sport, ma riaprire tutto prima del 2021 sarà difficile”

Il ministro tuttavia rassicura sul sostegno economico agli operatori dello sport: “Proprio domani (dal 19 Novembre, ndr) saranno erogati i primi contributi da 800 euro per i collaboratori, i quali, lo ricordo, al momento

non hanno alcun tipo di garanzie”

Al netto delle differenze di colore, nelle varie regioni sarà difficile il ritorno alla normalità sportiva prima dell’anno nuovo. Con qualche eccezione di rilievo: questa la LND Lazio, per bocca del presidente Melchiorre Zarelli, nell’intervista del 27 novembre rilasciata al Corriere dello Sport. Non si esclude un nuovo fischio d’inizio già a dicembre stesso.

il numero uno della Federcalcio laziale ammette che ci vorranno almeno due settimane di preparazione atletica per far riprendere agli atleti una forma quantomeno decente, ma lo stop al Torneo delle Regioni e alla Coppa Italia dilettanti favoriranno il termine dei campionati di Eccellenza e Promozione.

La Liguria, per bocca del presidente Giulio Ivaldi alla Gazzetta Regionale (qui il link all’intervista completa) ostenta sicumera per una pronta ripresa già dal 3 gennaio, con recuperi di oltre un centinaio di gare dall’Eccellenza in giù (il settore giovanile ripartirebbe comunque dal 2021). Dai quartieri generali di Roma e Genova non hanno dubbi: l’ultimissimo fischio finale arriverà il 30 giugno, al massimo alla prima settimana di luglio.

Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna, nell’ultima videoriunione generale ha definito linee guida interessanti, che aprono la via a più scenari:

Ora, prendiamo ad esempio il calcio laziale e supponiamo la peggiore delle ipotesi: ripresa a febbraio, cinque giornate fin qui disputate. Che in un girone a 15 squadre, vuol dire 25 turni prima della fine del campionato. Metà anno solare ancora da giocare.

Le strade percorribili sono due: la prima, giocare senza interruzioni fino a fine giugno: 21 settimane tutte d’un fiato, con un mese di gare da diluire nei turni infrasettimanali (in virtù anche dei numerosi recuperi da mettere in conto), la prima settimana di luglio per eventuali spareggi (ma senza playoff e playout).

Una novità epocale: le partite in notturna, soprattutto da maggio in poi: cadrebbe il tabù delle 11 (o delle 15 in alcuni casi) come orario canonico per lo svolgimento del calcio minore, e non più solo ad appannaggio delle scialbe quanto iconiche partitelle a calcetto tra scapoli e ammogliati.

La seconda ipotesi, quella dei minigironi, ridurrebbe di molto il numero di gare e può essere una formula molto suggestiva e stimolante, oltre che molto agile in vista di terze ondate da scongiurare ad ogni costo.

Si termina il girone d’andata, quindici gare. Dopodichè, due minigironi da quattro squadre di playoff con le prime otto in classifica e due minigironi da quattro squadre di playout, dalla nona alla sedicesima. Sorteggio integrale, gare di andata e ritorno, sino a stabilire la regina di ogni girone in gara secca.

Il risparmio sarebbe enorme: 6 turni al posto dei 15 canonici, oltre due mesi di gare.

Per i playout, due gironi all’italiana da quattro squadre, sempre con sorteggio integrale, e gare di andata e ritorno. A retrocedere naturalmente, le ultime due di ogni raggruppamento, anche qui, si disputerebbero sei gare per squadra, nove in meno che in un campionato standard. Dando a tutte più di una possibilità per salvarsi.

Queste le proposte nel caso con il Covid si mettesse davvero male.

Sperando che di terze ondate non se ne debba nemmeno lontanamente parlare. Nel momento in cui state leggendo queste righe, i vari ministri stanno decidendo cosa ne sarà dei nostri cenoni e se e come potremo andare a fare shopping augurandoci di non pensare a cose ben più serie.

I governatori del calcio regionale hanno avuto un mese buono per decidere. Staremo a vedere.

Foto Vasport, Corriere dello Sport, Facebook, TiroLiberoWeb

Valerio Campagnoli