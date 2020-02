Che siate atei convinti o timorati di Dio, Febbre 90 è la trasmissione che vi avvierà alla catarsi dell’anima. Riascoltaci sul podcast all’ora dei vespri

CLICCA QUI PER RIASCOLTARE LA PUNTATA

Lo studio di Febbre a 90 si illumina di immenso e si riempi delle solite creature mitologiche. Fatevi incantare dalle sireniche voci di Marco Fabio Ceccatelli, Cesare D’Agostino, Luca Missori e la new entry Severino Niro. Il campionato di serie A in primis, ma anche il commento sul calciomercato invernale che ha visto protagoniste le due squadre milanesi. Come sempre collegamenti telefonici degni delle vette dell’Olimpo, l’immancabile Federico William Di Placido Wallace, lontano dallo studio, ma vicino con il cuore e con la voce; l’esperto di massimi sistemi calcistici e di giocatori perfino della Cambogia, Valerio Barberi; il sensei che Beatrix Kiddo avrebbe voluto avere in Kill Bill, Francesco Verduchi e poi il vostro e il nostro dessert preferito, quello che mangeremmo anche a pancia pienissima, Alex Cicchetti.

Anche noi di Febbre a 90 ci siamo adeguati agli ultimi sviluppi, imbacuccati alla bene in meglio da sinistra i vostri Marco Fabio Ceccatelli, Luca Missori, Severino Niro e Cesare D’Agostino.

