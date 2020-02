Champions League: una super Atalanta schianta il Valencia e sogna i quarti di finale. Analisi e pagelle

I bergamaschi dominano e si impongono 4-1 sugli spagnoli mettendo una seria ipoteca sul prossimo turno della grande competizione europea

Torna la Champions League delle italiane, l’Atalanta sfida il Valencia nell’andata degli ottavi di finale con l’obiettivo di proseguire un incredibile cammino europeo. Gasperini si affida ai titolarissimi ma esclude dal primo minuto sia Zapata che Muriel preferendogli Pasalic sulla trequarti.

La partita fa capire sin dai primi minuti quanto la squadra di casa sia determinata a fare risultato; prima Gomez e poi Pasalic sfiorano il vantaggio con le conclusioni che impensieriscono il portiere avversario. La rete arriva al minuto sedici: Gomez crossa basso sul secondo palo, arriva Hateboer che anticipa Gaya e batte Domenech facendo esplodere San Siro. Bergamaschi in grande serata e spagnoli che fanno fatica a reagire, anche se al minuto trenta sfiorano il pareggio con il palo colpito da Ferran Torres. Sul finire della prima frazione ecco il 2-0 degli orobici: Ilicic riceve palla e calcia da fermo con il destro trovando una traiettoria imparabile per l’estremo difensore avversario. All’intervallo è 2-0 per gli uomini di Gasperini.

Nella ripresa il copione del match non cambia con il Valencia che lascia spazio alle ripartenze della Dea che appena può scardina la difesa avversaria. Al minuto cinquantasette altra firma d’autore per il tris atalantino: Freuler calcia a giro da fuori area lasciando immobile Domenech. Spagnoli completamente in bambola, in un minuto si divorano con Maxi Gomez il gol del 3-1 e subiscono addirittura la quarta rete di un’Atalanta bellissima e scatenata: segna ancora Hateboer scattando sul filo del fuorigioco e battendo ancora Domenech. Gli ospiti si svegliano quando entra in campo Cheryshev: il russo accorcia le distanze al minuto sessantotto approfittando di un errore di Palomino e freddando Gollini in diagonale, e poi va vicino alla doppietta che gli viene negata soltanto da un intervento provvidenziale del portiere bergamasco. Nel finale provano ad accorciare ulteriormente li ospiti ma le loro conclusioni non sono precise. Trionfa l’Atalanta, a San Siro finisce 4-1 con i quarti di Champions League davvero vicini.

Prestazione sensazionale degli uomini di Gasperini che schiantano il Valencia mettono da parte un grande vantaggio in vista del ritorno. Per gli uomini di Celades grande delusione in un match che li ha visti quasi completamente in balia di un avversario che oggi aveva un passo diverso, al ritorno servirà un miracolo.

Gasperini a fine partita ha detto: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, tre gol di vantaggio sono un buon bottino. Dobbiamo andare a Valencia e dimostrare di meritare i quarti di finale.”

Le pagelle dell’Atalanta

Gollini 6,5: Chiamato in causa raramente, viene salvato dal palo nel primo tempo ma mostra tutti i suoi riflessi salvando i suoi dalla doppietta di Cheryshev

Toloi 6,5: Sempre preciso nel chiudere gli spazi, non commette errori

Caldara 6,5: Rimpiazza Djimsiti con puntualità negli interventi, non corre mai particolari pericoli. (Dal 75′ Zapata s.v.)

Palomino 6: Disputa una buona gara ma sbaglia sia in occasione del palo di Ferran Torres sia in quella del gol che dà speranza al Valencia

Hateboer 8: Domina la fascia come mai fatto finora in stagione, sigla il vantaggio e addirittura fa doppietta con una splendida cavalcata sulla fascia

Freuler 7: Partita di grande sacrificio in cui corre tantissimo, il gol è una splendida cigielina sulla torta

de Roon 6,5: Recupera tantissimi palloni e corre per 95 minuti, tenta anche lui di iscriversi al tabellino senza riuscirsi

Gosens 6,5: Molto bene nel primo tempo quando fa le due fasi in maniera impeccabile, nella ripresa si fa vedere meno ma la prova resta molto positiva

Pasalic 6,5: Potrebbe aprire lui le danze ma Domenech è attento e para, allora serve l’assist per la seconda rete ed è sempre coinvolto nel gioco. (Dal 90′ Tameze s.v.)

Gomez 7: Tutte le azioni più importanti passano da lui, nessuno è in grado di contenerlo, serve l’assist ad Hateboer. (Dall’82’ Malinovskyi s.v.)

Ilicic 7,5: Quando ha la palla tra i piedi qualcosa può sempre succedere, si inventa il gol del raddoppio trovando una traiettoria pazzesca

Gasperini 8: Straordinario lui come tutta la squadra, si prende un gran vantaggio in vista del ritorno e fa divertire tutti gli appassionati di calcio

