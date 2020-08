Champions League, Psg: tutto pronto per la finale con il Bayern Monaco

Domani sera i parigini possono mettere le mani sulla prima coppa dalle grandi orecchie della loro storia, ma dovranno superare la corazzata bavarese

Finalmente ci siamo. Quasi un anno dopo l’inizio della fase a gironi la Champions League edizione 2020 è arrivata al suo atto conclusivo. Nella finale di domani sera, che causa Covid si giocherà a Lisbona senza tifosi, si sfideranno Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. I bavaresi vogliono la sesta Champions della loro storia, i parigini invece cercano il primo successo. Vediamo nel dettaglio probabili formazioni e precedenti del match.

Per la sfida di domani sera Tuchel deve sciogliere ancora diversi dubbi: in porta Keylor Navas sta cercando di recuperare dall’infortunio muscolare rimediato contro l’Atalanta, ma non è ancora al top, pronto al suo posto Sergio Rico; in difesa da destra a sinistra ci saranno Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva e Bernat; in mediana con Herrera e Marquinhos dovrebbe tornare titolare Verratti, in vantaggio su Paredes nel ballottaggio; in attacco infine, insieme a Mbappé e Neymar, ci sarà Di Maria, panchina per Icardi. Nel Bayern invece tutti a disposizione per la finalissima, anche Boateng, uscito nella ripresa del match contro il Lione per infortunio. Davanti a Neuer dunque ci sarà lui insieme ad Alaba, con Kimmich e Davies terzini; a centrocampo Goretzka e Thiago Alcantara, mentre sulla trequarti agiranno come sempre Perisic, Muller e Gnabry dietro l’unica punta Lewandowski.

Parigini e bavaresi non si sono mai incontrati in una finale di Champions League, ma in totale già si sono sfidati otto volte nella principale competizione europea, sempre nella fase a gironi. Il bilancio è di cinque vittorie a tre per la squadra francese, che però ha perso l’ultimo confronto nel dicembre del 2017. Quella di domani sera sarà la prima finale di Champions di sempre per il Psg, l’undicesima invece per il Bayern come il Milan, le squadre che ne hanno giocate di più dopo il Real Madrid, arrivato a quota 16.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fanpage.it)