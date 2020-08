Champions League, Psg: contro l’Atalanta out Verratti, c’è Icardi, Mbappé in dubbio

Per la sfida di stasera Tuchel recupera l’ex centravanti dell’Inter, l’attaccante francese invece è ancora in forse per partire dal primo minuto

Nonostante cinque mesi di pausa forzata e due successi nelle uniche due partite giocate (finale di Coppa di Francia e di Coppa di Lega), il Paris Saint-Germain è arrivato alla super sfida di Champions League con l’Atalanta abbastanza incerottato e con diverse assenze importanti. Oltre a Di Maria squalificato infatti mancherà anche Marco Verratti, mentre è ancora in dubbio Mbappé, che sta cercando di recuperare dopo la tremenda botta alla caviglia rimediata in finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne.

In ogni caso, per la sfida contro la Dea Tuchel sembra orientato a confermare il suo classico 4-3-3: davanti al portiere Keylor Navas giocheranno Thiago Silva e Kimpembe centrali con Kehrer e Bernat esterni bassi; in mediana con Herrera e Gueye sarà adattato Marquinhos al posto di Verratti, mentre in attacco, insieme al recuperato Icardi, partiranno titolari Neymar e Sarabia. Panchina molto probabilmente per Mbappé, che non ha i 90 minuti nelle gambe e potrebbe subentrare a partita in corso.

Tra parigini e bergamaschi non ci sono precedenti ufficiali, quello di stasera dunque sarà il loro primo scontro diretto di sempre. L’Atalanta in generale ha registrato un solo precedente con squadre francesi, quando nella fase a gironi dell’Europa League 2017-2018 ha incontrato il Lione (pareggio 1-1 in Francia e vittoria 1-0 in casa). Lo score del Psg con le formazioni italiane invece è di buon auspicio per la Dea: su sei gare di Champions infatti i parigini non hanno mai vinto (4 pareggi e 2 sconfitte) ed hanno sempre preso almeno un goal. Al di là della cabala e nonostante le assenze, la formazione di Tuchel resta comunque la favorita, ma Gasperini ed i suoi ragazzi hanno tutte le carte in regola per sorprendere anche in Europa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Stltoday.com)