Champions League, Pirlo: “Non vediamo l’ora di affrontare il Barcellona”

Secondo impegno stagionale in Europa per i bianconeri che affronteranno la squadra di Koeman. Purtroppo non vedremo in campo Ronaldo contro Messi. Per quanto riguarda gli indisponibili, il tecnico bianconero ha commentato così: “Chiellini sicuramente non farà parte della gara, Bonucci stiamo valutando”. L’esito del tampone di Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo.

Durante la conferenza è intervenuto ai microfoni anche Danilo: “Mi trovo bene in questo modo di giocare, per la partita di domani mi sento pronto ad aiutare la Juventus a vincere”

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: sport.sky.it