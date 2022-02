Champions League: la Uefa valuta di spostare la sede della finale

La situazione in Russia mette in dubbio la partita del prossimo 28 maggio a San Pietroburgo, ma non c’è ancora una decisione ufficiale

La tensione tra Russia ed Ucraina è salita vertiginosamente nelle ultime settimane e ciò rischia di incidere anche sul futuro del calcio europeo. A fine maggio infatti, è programmata a San Pietroburgo la finale di Champions League, ma stando a quanto riportato da diversi media inglesi l’atto conclusivo della coppa potrebbe svolgersi altrove. Ci sarebbe proprio Londra in pole position come alternativa, ma al momento si tratta solo di indiscrezioni. L’Uefa infatti ha comunicato che per il momento la sede rimane San Pietroburgo e che la federazione seguirà con attenzione l’evolversi degli eventi per poi prendere una decisione ufficiale nelle prossime settimane.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.Uefa.com)