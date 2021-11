Champions League: Juventus per il primato, brivido Atalanta

Questa sera scenderanno in campo le prime due italiane impegnate in Europa. Bianconeri e orobici hanno però due sfide dal sapore differente

C’è chi giocherà soltanto (si fa per dire) per il primato nel proprio girone di Champions League e chi invece dovrà necessariamente portare a casa i tre punti per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. La Juventus a Londra contro il Chelsea cercherà di fare il secondo scherzetto ai campioni d’Europa dopo quello commesso in casa. Bianconeri e Blues sono distanti tre punti in classifica con la squadra di Max Allegri al momento in testa a punteggio pieno (12 punti). Vincere o anche pareggiare significherebbe chiudere il gruppo da capolista (ultima gara in formato partitella del giovedì) e approdare alla prossima urna di Nyon da testa di serie. Per l’occasione, la Juventus si affida al duo Morata-Chiesa in avanti.

Partita thriller per l’Atalanta che contro lo Young Boys si gioca un pezzetto di qualificazione agli ottavi. Gli orobici sono fermi a quota 5 punti in graduatoria, a -2 dalle squadre di testa Villarreal e Manchester United, le quali si affronteranno questa sera in Spagna. Dunque, la squadra di Gasperini ha un enorme chance per prendersi quantomeno una delle prime due posizioni del podio e giocarsi il tutto per tutto in casa all’ultimo turno contro gli spagnoli. Il trio Pasalic-Ilicic-Zapata è pronto a guidare la Dea.

Sandro Caramazza