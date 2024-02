Champions League: impresa Lazio, bene anche Inter e Napoli

Tempo di lettura 1 minuto

Un primo bilancio dopo le gare di andata nella massima competizione europea vede le nostre tre rappresentanti senza nessuna sconfitta

Ottimo bilancio provvisorio per le tre italiane impegnate in Champions League, segno di un movimento in ottima forma, nonostante il campionato sia ad oggi dominato dall’Inter. Grande impresa della Lazio che è riuscita a battere di misura il Bayern Monaco all’Olimpico e può guardare alla gara in trasferta con grande fiducia. Ottimo anche il successo dell’Inter che contro l’Atletico Madrid avrebbe meritato anche un punteggio più ampio del solo gol realizzato; tante occasioni sciupate ma almeno è arrivata la vittoria che permette di gestire il ritorno a Madrid con più tranquillità. Infine il Napoli strappa un ottimo pareggio al Maradona contro il Barcellona, nonostante un primo tempo da zero tiri totali realizzati. Nel secondo la squadra del nuovo tecnico Calzona ha reagito e si giocherà tutto a Barcellona dove servirà sicuramente una grande prova collettiva.

Fonte foto: ilmessaggero.it

Alessandro Fornetti