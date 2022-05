Champions League: Il Real Madrid batte anche il Liverpool 1-0 e conquista la coppa per la quattordicesima volta

Nella finale di Parigi ad Ancelotti basta un gol di Vinicius per entrare nella storia e diventare l’unico allenatore ad aver vinto quattro volte il trofeo dalle grandi orecchie, Klopp beffato da un super Courtois

“Il calcio è uno sport in cui si affrontano due squadre di undici giocatori per novanta minuti e alla fine vince il Real Madrid“. Questa parafrasi della celebre citazione di Gary Lineker sulla Germania calza a pennello per i Galacticos nelle notti di Champions, soprattutto se sulla loro panchina siede Carlo Ancelotti, ormai l’indiscusso signore di questa competizione. Carletto, infatti, è da ieri sera l’unico allenatore ad aver conquistato quattro volte la coppa dalle grandi orecchie, la quattordicesima della storia dei Blancos. Un binomio che è una garanzia di vittoria.

Ancora una volta l’avversario del Real era temibile, forse anche favorito alla vigilia, ma per gli uomini di Ancelotti è così dagli ottavi di finale contro il Paris Saint-Germain. E’ difficile tenere il conto di quante volte in questa edizione della Champions i Blancos siano stati ad un passo dalla sconfitta, dall’eliminazione, di quante volte siano sembrati in affanno ed in balìa dell’avversario. Eppure hanno sempre reagito ribaltando le situazioni difficili a loro favore. D’altronde, anche saper incassare colpi senza andare ko è un’arte, così come sfruttare con cinismo le poche occasioni favorevoli a disposizione per vincere le partite. E’ stato così col Psg, col Chelsea, col Manchester City ed anche ieri sera col Liverpool. Il migliore in campo per distacco è stato non a caso il portiere Courtois, autore di almeno tre parate clamorose che hanno tenuto in partita il Madrid. Poi, il cinismo madridista con Vinicius a concretizzare sul filo del fuorigioco una splendida azione sulla fascia destra di Valverde. In mezzo al gol, arrivato all’ora di gioco, una gara pragmatica di contenimento e ripartenza in cui, oltre a Courtois, sono stati decisivi i centrocampisti, in particolare Casemiro, grande intuizione questa di Ancelotti. Il suo omologo Klopp le ha provate tutte per scardinare il muro dei Blancos, col suo solito gioco fatto di pressing alto e ripartenze continue in verticale, ma i suoi ragazzi hanno avuto meno cinismo del solito ed hanno accusato a livello psicologico il gol subito. Continua la maledizione Real per i Reds, alla seconda finale consecutiva persa dopo quella del 2018 a Kiev. Per Klopp, invece, si tratta della quarta sconfitta su cinque finali europee tra Champions ed Europa League.

Vince di nuovo Ancelotti e vince l’ennesima Champions League il Real Madrid, che ormai con 14 successi ha doppiato la seconda squadra dell’albo d’oro della competizione, il Milan fermo a quota 7. Alcuni top player a fine carriera lasceranno Madrid dopo questo successo, altri rimarranno per favorire un ricambio generazionale più progressivo. Quel che è certo è che, a prescindere dai giocatori, anche nella prossima stagione chi vorrà portarsi a casa la Champions dovrà fare i conti con i padroni di questa competizione e con in signor Carlo Ancelotti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)