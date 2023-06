Champions League: il Manchester City a caccia di uno storico triplete

I Citizens non hanno ancora mai vinto l’ex Coppa dei Campioni ma sono ad un passo dall’eguagliare il tris realizzato dai cugini dello United nel 1999

Corsi e ricorsi storici ce ne sono in ogni finale di Champions League e ce ne saranno anche stasera nella sfida di Istanbul tra Manchester City ed Inter. I Citizens non hanno mai conquistato la coppa dalle grandi orecchie, se ci riuscissero realizzerebbero un triplete che, ad oggi, solo i cugini del Manchester United hanno ottenuto nella storia del calcio inglese (nel 1999). I nerazzurri, che il loro triplete lo hanno già conquistato nel 2010, proveranno a rovinare la festa a Pep Guardiola, a caccia del titolo numero 35 della sua fantastica carriera da allenatore e del secondo “treble” personale dopo quello del 2009 sulla panchina del Barcellona.

Dal punto di vista tattico, sul Manchester City di Guardiola si potrebbe scrivere all’infinito. Qui vale la pena concentrarsi su due aspetti: i principi di gioco di base e le varie forme in cui essi provano ad essere applicati. Il gioco di posizione di Pep si basa su concetti tanto chiari quanto radicali: possesso palla continuo e ravvicinato, occupazione scientifica degli spazi in campo, baricentro alto, ma soprattutto ri-aggressione immediata appena perso il pallone. Storicamente, il modulo prediletto dal tecnico catalano è sempre stato il 4-3-3, ma mai come negli ultimi anni Guardiola ha dimostrato di amare il cosiddetto “calcio liquido”, fatto di sistemi di gioco che cambiano all’interno della partita a seconda dell’avversario e dei momenti della gara. Meno integralismo, più imprevedibilità.

Ed è stato così che uno dei più grandi innovatori della storia del calcio, per svoltare la stagione del Manchester City, ha deciso di ritornare al passato. Un passato lontano quasi un secolo, quello degli anni 30′, quando il modulo più utilizzato era il Sistema (o W-M), tradotto in numeri un 3-2-2-3. Negli ultimi mesi, infatti, Guardiola ha avanzato Stones, uno dei due centrali di difesa, per piazzarlo accanto a Rodri in fase di possesso. Allo stesso tempo, De Bruyne e Gundogan sono stati spostati sulla trequarti, più vicini ad Haaland, con Grealish, Bernardo Silva (o Mahrez) a creare superiorità numerica larghi sulle fasce. I risultati sono arrivati subito e sono stati strabilianti: Premier League conquistata in rimonta sull’Arsenal, Fa Cup vinta contro i rivali cittadini del Manchester United e finale di Champions League raggiunta dominando due corazzate come Bayern Monaco e Real Madrid. Ora, manca l’ultimo passo.

C’è un altro retroscena nella finale di questa sera. In caso di successo del City, Manchester diventerebbe la seconda città europea con due squadre diverse ad aver vinto la Champions League. Qual è l’altra città? Proprio Milano, grazie ai sette successi del Milan e ai tre dell’Inter. L’ultimo trionfo dei nerazzurri coincide anche con l’ultima finale disputata, quella del 2010. All’epoca fu triplete per la formazione di Mourinho, che in semifinale eliminò proprio Guardiola. Questa sera potrebbe toccare a Pep (23 finali vinte su 30 disputate), che sfiderà la sua nemesi europea per provare a scrivere un altro memorabile capitolo della sua leggendaria carriera da allenatore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Bbc.com)