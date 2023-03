Champions League: Haaland da record, è il più giovane di sempre a segnare 30 gol

Il centravanti norvegese ha battuto Mbappé e Messi in questa speciale classifica diventando anche l’unico insieme alla Pulce a siglare cinque reti in una partita ad eliminazione diretta

Di questo passo, servirà un libro dei record ad hoc dedicato solo ad Erling Braut Haaland. I numeri del bomber norvegese infatti sono impressionanti ed i primati battuti, nonostante la giovane età, cominciano ad essere diversi. Ieri sera ad esempio, grazie alla cinquina segnata al Lipsia, Haaland è diventato il più giovane calciatore di sempre a segnare almeno 30 gol in Champions League. Un traguardo raggiunto ad appena 22 anni e 7 mesi circa, meglio di Mbappé, che era arrivato a questa quota a 22 anni e 11 mesi circa, ed anche meglio di Messi, che ci è arrivato a 23 anni. Con la Pulce, il bomber del Manchester City condivide un altro record, essendo loro due gli unici ad aver messo a segno cinque reti in una sfida ad eliminazione diretta in Champions. In totale, per Haaland,i gol sono 39 in 36 partite stagionali e siamo solo a metà marzo. Numeri semplicemente irreali.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)