Champions League, finale in vista con un occhio sulla nuova edizione

Domenica Bayern e Psg si contenderanno la coppa, mentre già si gioca per la prossima stagione

Mentre la Champions League 2019/20 sta per volgere al termine, si sono già svolte le prime partite dei preliminari della prossima edizione, quella 2020/21.

L’edizione 2019/20 si concluderà domenica con la finale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Se la presenza dei tedeschi era quasi scontata, visto il livello di gioco espresso fin qui che le ha fatto guadagnare lo status di favorita, quella dei francesi è ancora oggi un po’ inattesa. La partita contro il Lipsia è stata vinta senza grosse difficoltà, da parte della squadra di Tuchel e forse l’assenza di Icardi per scelta tecnica – novanta minuti in panchina per Maurito – con il conseguente inserimento di Mbappè al centro del tridente, ha portato il dinamismo che ha scardinato la difesa del Lipsia. Il Psg è apparso più squadra rispetto al match contro l’Atalanta e forse questa potrebbe essere una mossa che Tuchel potrebbe ripetere in finale.

Neymar in un’azione di Lipsia-Psg

Il Bayern invece è apparso un po’ sottotono e a tratti ha sofferto l’organizzazione del Lione. La squadra di Garcia ha dimostrato compattezza e organizzazione ed è stata battuta dagli episodi, come il gran gol di Gnabry che ha aperto il match, o quello di Lewandowski che l’ha chiuso. Prima due occasioni sullo zero a zero con Depay e Toko-Ekambi: una finita fuori e l’altra sul palo. Il Bayern arriverà alla finale come una squadra schiacciasassi, con l’obiettivo di completare l’opera di un torneo stupendo fin qui, alzando al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Per una Champions che sta per finire, ce n’è un’altra che è già cominciata con i turni preliminari: l’edizione 2020/21 è partita in concomitanza con la Final Eight che si sta giocando in Portogallo. Pian piano stanno entrando in scena squadre blasonate e che in passato hanno anche vinto il torneo come il Celtic, che ha battuto 6-0 in finlandesi del Reykjavik, o la Stella Rossa che ha avuto la meglio per 5-0 del College Europa.

Un’immagine del match tra Celtic e Reykjavik

Da qui e nei turni successivi usciranno le ultime squadre qualificate, le quali comporranno la griglia delle 32 che da fine settembre daranno vita alla fase finale del torneo.

Leonardo Tardioli

Fonti foto: Calciomercato.com; Daylirecord.co.uk