Champions League e mercato: l’Inter si prepara su tutti i fronti

Torna l’Europa e i nerazzurri mercoledì sera avranno di fronte il Liverpool negli ottavi di finale, Marotta però cerca di anticipare le mosse estive e non farsi trovare impreparato sul fronte nuovi acquisti

L’appuntamento è di quelli attesi da tempo. Lo stadio San Siro, sponda nerazzurra, riaccenderà le luci per un ottavo di Champions League dopo dieci lunghi anni. Mercoledì alla scala del calcio ecco il Liverpool, uno degli avversari peggiori. I nerazzurri, però, se la giocheranno a testa alta forti di una stagione già positiva. Buone notizie dal campo visto che Alessandro Bastoni pare riuscirà ad essere della partita avendo praticamente smaltito il problema alla caviglia. Assente certo ovviamente Barella squalificato. Continuano, invece, i contatti tra la dirigenza interista e il Sassuolo per intavolare le trattative in tempo utile soprattutto con Scamacca. L’attaccante sembra vicinissimo e come lui anche Frattesi. Carnevali, dirigente dei neroverdi, ha confermato l’interessamento e l’Inter vuole scongiurare qualche disturbo muovendosi in anticipo. Le parti sembrano molto vicine ma adesso la testa è al rettangolo di gioco, la Beneamata vuole tornare grande in Europa.

Glauco Dusso