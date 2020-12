Champions League bistrot, il menù completo delle italiane per gli ottavi di finale

Nella tarda mattinata Stephane Chapuisat, ospite d’onore, ha selezionato le “pietanze” per Lazio, Atalanta e Juventus, in rigoroso ordine di portata, per quanto riguarda la fase ad eliminazione diretta

Quest’oggi a Nyon è stato annunciato il menù riguardante i prossimi ottavi di finale che verranno serviti in tavola dal prossimo febbraio. Destino diverso le per formazioni della nostra serie A. Lo “chef” Chapuisat, ex tra le altre del Borussia Dortmund, ha cucinato personalmente gli ingredienti ed ha così composto il banchetto per Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini e Andrea Pirlo.

Primo : Lazio – Bayern Monaco

Come una bella lasagna farcita la squadra biancoceleste becca l’avversaria più gustosa, miglior piatto della scorsa Champions League. I tedeschi sono la classica formazione che può rimanere sullo stomaco, di quelle che una volta pulito il piatto, ovviamente con la scarpetta ( o lo scarpino), può indurti a pagare il conto (salato) e alzarti dal tavolo. I ragazzi di Inzaghi dovranno avere lo stomaco di ferro per poter uscire dal ristorante con tutti i bottoni della camicia, si tratta di un impegno pesantissimo.

Secondo : Atalanta – Real Madrid

A volte si sceglie la seconda portata per rimanere leggeri ma in questo caso potrebbe essere solo apparenza. Il Real di Zidane quest’anno può sembrare più digeribile ma si sa, mai far passare una bistecca per un petto di pollo. La Dea dovrà stare comunque attenta anche perché gli anni passano e il metabolismo inizia a fare le bizze. La situazione Papu Gomez potrebbe far saltare gli equilibri e anche se solo con un secondo ci si può ritrovare a casa con bicarbonato e acqua nel bicchiere. Attenzione, però, ce la si può fare a finire tutto e proseguire.

Dessert : Porto – Juventus

Il dolce è tutto per Andrea Pirlo. I bianconeri possono gustarsi questo fine pasto libidinoso, infatti era la scelta migliore di ingrediente da cui attingere. Il sapore zuccherino dovrebbe essere più che invitante per la Vecchia Signora che non metterà sicuramente a rischio la dentatura con parti eccessivamente croccanti. Occhio, però, anche il Lione l’anno scorso sembrava invitante ma poi è stata indigestione. Unica insidia il cameriere: Sergio Conceiçao sa bene come mandare di traverso le vittorie alla Juventus, ubriacarla con un bicchiere di vino liquoroso potrebbe essere il delitto perfetto.

Altri piatti presenti nel menù: Borussia M’Gladbach – Manchester City, Atletico Madrid – Chelsea, Lipsia – Liverpool, Barcellona – PSG, Siviglia – Borussia Dortmund.

Glauco Dusso