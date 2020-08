Champions League, Bayern Monaco: tutto pronto per la semifinale con il Lione

Dopo la roboante vittoria con il Barcellona i bavaresi sognano la finale, ma sulla loro strada c’è l’OL che ha già eliminato Juventus e Manchester City

Gli otto goal rifilati al Barcellona hanno mostrato ancora più chiaramente che il Bayern Monaco è la squadra da battere in questa edizione della Champions League, nonché la principale favorita per la vittoria. Sulla strada per la finale l’ultimo ostacolo da superare per i bavaresi sarà il Lione di Rudi Garcia, nella sfida di domani sera a Lisbona. Sulla carta il pronostico sembra scontato, ma i francesi sono una squadra insidiosa e possono vantare già due scalpi illustri (quelli di Juventus e Manchester City) tra le squadre eliminate. Vediamo nel dettaglio probabili formazioni e precedenti del match.

Contro il Lione Flick molto probabilmente confermerà l’undici che ha dominato il Barcellona: Neuer in porta; Alaba e Boateng centrali di difesa, con Kimmich e Davies esterni bassi; Thiago Alcantara e Goretzka in mediana e dietro Lewandowski il consueto terzetto formato da Perisic, Muller e Gnabry. Solito 3-5-2 invece per l’OL: Lopes tra i pali; Denayer, Marcelo e Marçal in difesa; Dubois e Cornet esterni, con Caqueret, Guimarães e Aouar a centrocampo; in attacco Depay agirà dietro Toko Ekambì. Neanche Garcia dunque sembra intenzionato a cambiare la squadra che ha vinto il quarto di finale contro il Manchester City.

Tra tedeschi e francesi i precedenti totali sono 8. Gli ultimi due risalgono all’edizione 2009-2010 della Champions League, quando le due formazioni si incontrarono, anche in quel caso, in semifinale. All’andata i bavaresi si imposero 1-0 in casa, mentre al ritorno espugnarono Lione per 3-0 grazie ad una tripletta di Olic. Quell’anno il Bayern perse poi in finale con l’Inter di Mourinho, dieci anni dopo invece la speranza è che le cose possano andare in maniera totalmente diversa.

Luca Missori

