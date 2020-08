Champions League, Bayern e Psg pronte per la sfida decisiva

Il preview della finale tra bavaresi e parigini

Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono pronte per l’ultimo atto della Champions League e si pensa che possa essere una partita spettacolare, vista la grande qualità tecnica che hanno le due squadre.

Qualità individuali a parte, il modo di giocare di Bayern e Psg è totalmente diverso: possesso palla e movimenti corali per i tedeschi, verticalizzazioni e più individualismo nei francesi. Flick è riuscito a far diventare il Bayern una squadra schiacciasassi, costruendo un collettivo in grado di essere efficace sia in attacco che in difesa; non è un caso se si pensa che l’attuale allenatore bavarese è stato uno degli artefici del 7-1 della Germania sul Brasile al mondiale 2014, quando Flick faceva parte dello staff tecnico della nazionale tedesca.

Il punto cardine del Bayern Monaco è sicuramente Robert Lewandowski, attuale capocannoniere di questa edizione della Champions con 15 reti. Oltre al polacco però, ci sono anche Muller, Gnabry e Perisic tra i maggiori interpreti del gioco dei tedeschi.

Dall’altra parte il Psg si presenta a questa sfida con grande entusiasmo per aver raggiunto la finale. I maggiori interpreti del gioco dei francesi sono ovviamente Neymar e Mbappè: il primo a tratti discontinuo, mentre il secondo è stato decisivo nella Final Eight che addirittura nemmeno avrebbe dovuto giocare per infortunio. Nel match contro il Lipsia il giovane fenomeno francese, ha giocato come attaccante centrale, risultando decisivo nel gioco fatto vedere dai francesi. Questa potrebbe essere una mossa che Tuchel potrebbe riproporre anche in finale e con la quale potrebbe riuscire a mettere in difficoltà la difesa del Bayern, che contro il Lione ha dimostrato di soffrire la velocità degli avversari. Due uomini decisivi nel Psg fino ad ora, sono stati anche Marquinhos e Di Maria: il primo a suo agio anche nel ruolo di centrocampista e in grado di spezzare il gioco altrui, mentre il secondo è diventato un’ottima ala, in grado di dare equilibrio a tutta la squadra. Anche loro due, abbinati alla velocità delle punte della squadra di Tuchel, potrebbero essere una delle chiavi tattiche della sfida, mettendo in seria difficoltà l’organizzazione bavarese. Attenzione però, perché la squadra di Flick con il suo pressing di squadra, potrebbe bloccare i tentativi di iniziativa dei francesi.

Dunque sarà una finale in grado di esprimere al meglio quanto hanno fatto vedere di buono le squadre in questo torneo, dove il Bayern ha vinto fino ad ora tutte le partite giocate.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: embarquenaviagem.com