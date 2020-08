Champions League: analisi dei quarti di finale

Tre big subito fuori e surclassate dai rispettivi avversari a livello di gioco

Alla fine dei quarti di finale c’è un quadro stravolto rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia delle quattro partite che hanno dato il via alla Final eight di Lisbona.

Tre delle quattro squadre approdate in semifinale, hanno ottenuto questo risultato grazie al collettivo e al loro modo di stare in campo. C’è chi ha puntato più sul gioco come Bayern e Lipsia e chi più sull’organizzazione come il Lione di Garcia, ma ciò che emerge alla fine è aver raggiunto l’obiettivo, in alcuni casi, anche contro i pronostici iniziali, come per i francesi e per la squadra guidata da Nagelsmann. Il Lione è stato compatto, ha saputo soffrire, ma ha anche saputo essere efficace, come chiede il proprio tecnico, facendo male agli avversari nelle poche occasioni che questi gli hanno concesso. Il resto l’ha fatto Lopes, parando quello che ha creato un City slegato e che non ha giocato da squadra, affidandosi alle inventive dei singoli più talentuosi, che in questa occasione hanno brillato poco, come Sterling in occasione del gol sprecato a porta vuota.

Parlando di collettivo ci si attendeva sicuramente una grande prestazione da parte del Bayern Monaco, ma non ci si aspettava che fosse addirittura capace di segnarne otto ad un Barcellona fragilissimo a livello difensivo: la squadra di Setien è anche riuscita ad orchestrare qualche discreta trama di gioco nei primi venti minuti di partita, quando il match era sull’1-1, ma dopo aver subito la seconda rete ha mollato completamente, finendo per farsi schiacciare da una squadra che resta sempre più la favorita per la vittoria finale e che nel prossimo turno affronterà proprio il Lione. Il Bayern è stato devastante nel pressing, andando addirittura ad aggredire alto il Barcellona e anche la maggiore qualità dei bavaresi ha fatto la differenza negli uno contro uno, ed il resto è un match ormai già passato alla storia.

Discorso simile per il Lipsia, che ha steso e surclassato a livello di gioco un Atletico Madrid troppo rinunciatario e brutto per essere vero. La squadra di Nagelsmann è stata uno spettacolo assoluto, giocando un bel calcio, fatto di pressing e possesso palla ad uno, massimo due tocchi e tanti movimenti senza palla: questo è un altro degli aspetti che sono saltati agli occhi, in quanto i giocatori del Lipsia, in fase offensiva non sono mai stati fermi, aprendosi tanti spazi.

L’unica delle quattro semifinaliste a non aver vinto grazie al gioco è stata il Paris Saint-Germain. La squadra di Tuchel ha avuto la meglio su una buona Atalanta, che ha fatto bene per settanta minuti, capitolando nel finale per stanchezza e anche per qualche scelta sbagliata del suo allenatore, come in occasione del cambio di Pasalic, che dava molto equilibrio ai bergamaschi. Il Psg ha vinto grazie alla qualità dei singoli, Mbappè su tutti, chiudendo la sfida con quattro giocatori offensivi in campo.

Alla luce di quanto scritto ci attendono due semifinali tutt’altro che scontate, dove l’intensità di gioco in entrambe le fasi, potrebbe essere un aspetto determinante.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: tpi.it