Champions League 2024-2025: l’Italia sogna le cinque squadre, ma la strada è ancora lunga

L’ottima fase a gironi delle formazioni italiane impegnate nelle varie competizioni europee consentirebbe alla Serie A, in questo momento, di avere una partecipante in più nel nuovo format della ex Coppa dei Campioni

La grande tavola del calcio europeo, il prossimo anno, non avrà uno ma ben quattro posti in più e uno di questi potrebbe spettare proprio al campionato italiano. Come noto, la Champions League nella stagione 2024-2025 passerà da 32 a 36 squadre e la Uefa per rendere ancora più accattivante le varie competizioni continentali ha stabilito che le due nazioni che termineranno questa stagione con il ranking migliore avranno diritto ad un posto aggiuntivo. Al momento, in cima a questa speciale classifica ci sono Italia e Germania, che dunque qualificherebbero cinque formazioni invece delle solite quattro.

Ecco la classifica attuale:

1. ITALIA 14

2. Germania 13,642

3. Inghilterra 13,625

4. Spagna 12,687

5. Repubblica Ceca 12

6. Belgio 11,6

7. Francia, 11.583

8. Olanda 8,600.

9. Danimarca 8,500

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)