Champions ed Europa League: l’en-plein è difficile ma non impossibile

Il calcio italiano potrebbe assistere ad un momento storico, con ben sette squadre in lotta per il passaggio alle seconde fasi delle due competizioni europee per eccellenza

In un periodo storico con la Nazionale azzurra che lascia intravedere più di qualche segno di rivalsa internazionale (vedi qualificazione Europeo e NL), il movimento calcistico italiano potrebbe assistere nelle prossime ore ad un exploit storico. La settimana europea tra Champions ed Europa League, infatti, potrebbe vestire tricolore, con la possibilità di vedere tutte e sette le squadre italiane impegnate in campo internazionale, passare i rispettivi turni. Un en-plein unico e assoluto nella storia del nostro calcio. L’Italia si era fermata a cinque squadre nelle stagioni 2011/12 e 2015/16.

Quattro in Champions League: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter; tre in Europa League: Roma, Milan e Napoli. Ovviamente l’uso del condizionale è d’obbligo, sia per la grande enigmaticità del gioco del football, che per le diverse situazioni in cui si trovano tutte e sette le squadre.

Juventus, Roma e Milan già avanti

Tre squadre sono già sicure di passare il proprio turno. La Juventus ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo e questa sera (martedì 8 dicembre) si giocherà il primato del girone contro il Barcellona al Camp Nou.

Ok anche Roma e Milan in Europa League. Per i giallorossi, la trasferta in Bulgaria contro il CSKA Sofia sarà soltanto una semplice ma obbligata routine, visto il passaggio del turno, con tanto di primo posto in cassaforte. Stessa sorte bianconera, invece, per il Milan, che ha raggiunto i sedicesimi finale e che giovedì 10 dicembre dovrà affrontare i cechi dello Sparta Praga per ottenere il primo posto nel girone (Lille a Glasgow permettendo).

Lazio, Atalanta e Napoli basta un pari

Qualche sforzo in più, invece, per Lazio, Atalanta e Napoli. I biancocelesti sfideranno il Brugge (8 dicembre) per ottenere un pass verso gli ottavi di finale, che manca dalla stagione 1999/2000. Contro i belgi basterebbe anche un pari (in caso contrario e non augurabile, la Lazio scenderebbe in EL).

Trasferta olandese, invece, per l’Atalanta di Gasperini. Come la Lazio, anche per gli orobici basterebbe un pari per staccare la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League. Compito ovviamente non semplicissimo, contro i lancieri obbligati a vincere per non scendere in Europa League.

Serata storica, invece, per il Napoli che nel nuovo Diego Armando Maradona, potrebbe staccare il pass verso i sedicesimi di Europa League. Agli azzurri (primi nel proprio girone) basterebbe anche un pareggio contro la Real Sociedad per passare il turno. Dal Live is life di Opus-iana e Maradoniana memoria, potrebbe arrivare il giusto intreccio per onorare al meglio la prima nel più forte di tutti.

E poi c’è l’Inter…

Variabile impazzita, invece, l’Inter, che in sintonia con il proprio Dna potrebbe regalare al popolo nerazzurro e italiano una serata indimenticabile. Alla Beneamata non basta nessun pareggio (e per certi versi addirittura neanche una vittoria), l’unica cosa su cui bisognerà contare (mercoledì 9 dicembre), è la speranza che il dio del calcio si vesta di nerazzurro, con sotto maglia tricolore. L’Inter deve, infatti, assolutamente vincere contro lo Shakthar Donetsk e sperare che il match tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach non finisca in parità.

Estasi o rammarico, gioia o dolori: il calcio italiano sarà a tu per tu con la storia.

Fonte foto: Sportmirror

Sandro Caramazza