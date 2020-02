Champions che sorprese: Juve K.O. e il Napoli ferma il Barça

Juventus battuta dal Lione e Blaugrana fermati 1-1 al San Paolo. Colpi di Bayern e City

Si conclude con due giorni di sorprese l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La più clamorosa è la sconfitta della Juventus a Lione, mentre non sfigura il Napoli, che tiene testa al Barcellona di Messi, sfiorando anche la vittoria. Bene Bayern Monaco (3-0 sul campo del Chelsea) e Manchester City (2-1) a Madrid contro il Real.

Le Italiane

Forse una delle più brutte Juventus della stagione: un primo tempo disastroso e una ripresa, forse appena sufficiente non bastano ad evitare una meritata sconfitta in Francia. Il Lione dell’ex allenatore della Roma Rudi Garcia, sfodera una buona prestazione e beffa i bianconeri. Decide un gol di Tousart al 31esimo. Ai bianconeri non basta terminare la partita con una formazione nettamente a trazione anteriore, perché negli ultimi venti minuti Sarri schiera contemporaneamente Dybala, Ronaldo, Higuain, Bernardeschi e Ramsey: Ma non serve a niente. La Juve appare confusa, incapace di sviluppare un’azione e sfiora il pareggio con un colpo di testa di Higuain, solo grazie alla cosidetta forza della disperazione. Dunque un netto passo indietro, rispetto alla prestazione di sabato sul campo della Spal. I francesi hanno colpito anche una traversa nel corso del match e forse si può anche pensare che ai bianconeri sia andata anche bene cosi: nel senso che il passivo sarebbe potuto essere più pesante, ma soprattutto ciò che sorprende davvero è che la Juventus non abbia mai tirato in porta in tutta la partita. Dal canto suo Garcia, dimostra ancora una volta le sue qualità di allenatore, facendo la partita perfetta e portando a casa un risultato che per la Juve potrebbe essere difficile da ribaltare al ritorno. Fare due gol non sarà difficile, ma neanche semplice e il Lione è una squadra ben messa in campo. Infine una curiosità: nelle quattro sfide tra Sarri e Garcia, oltre questa, il tecnico francese è imbattuto.

Organizzazione e tattica che ha premiato anche il Napoli. La squadra di Gattuso, si è distinta soprattutto per questo nel match contro il Barcellona, giocando a tratti un buon calcio in fase offensiva. Il collettivo, la coralità, sono stati due punti importanti per il Napoli in entrambe le fasi e l’emblema sono proprio i due gol della partita: il vantaggio partenopeo è una bella sinfonia targata dal trio Callejon-Insigne-Mertens. Cross del primo dopo attacco dello spazio, velo del secondo e gol con un tiro a giro dal limite del terzo. Mentre la rete del Barça è arrivata su una delle poche – forse l’unica – sbavatura della difesa partenopea.

Si pensava che gli azzurri dovessero recitare il ruolo della vittima sacrificale al cospetto dei blaugrana e dei loro campioni, ma invece non è stato cosi e la squadra di Gattuso, ha dimostrato carattere e personalità e sotto questo aspetto va fatto un plauso proprio allo stesso Gattuso.

Le altre

City corsaro al Bernabeu, in una partita che non regala grande spettacolo e seppure i Citiziens facciano tanto possesso palla, non riescono a sviluppare quell’intensità tipica delle squadre di Guardiola e del calcio inglese in generale. Merito anche di un Real ben messo in campo e che va anche in vantaggio, con Isco al quarto d’ora della ripresa. Ma i Blancos aveva sfiorato il vantaggio nel primo tempo con Vinicius, che è scivolato al momento di ribattere in rete un colpo di testa di Benzema, parato da Ederson.

Il City ribalta tutto nel giro di cinque minuti, grazie ai gol di Gabriel Jesus e De Bruyne, tra il 78 esimo e l’83esimo. Il gol partita arriva su rigore e la squadra di Guardiola al ritorno avrà tutti e tre i risultati a disposizione: infatti si potrà anche permettere i lusso di perdere per 0-1 e passerebbe ugualmente il turno.

Un ottimo Bayern invece, sbanca Stanford Bridge e ipoteca la qualificazione ai quarti. Decide una doppietta di Gnabry, oltre alla rete di Lewandoski che sigilla il risultato sul 3-0 finale. Tedeschi molto più squadra del Chelsea – che non ha sfigurato – che per bocca dello stesso Lampard, deve ancora crescere tanto per arrivare al livello del Bayern. I bavaresi sono stati capaci di giocare con una buona intensità e di sfoderare una prestazione di squadra che lascia ben sperare per il futuro e per il loro prosieguo nella competizione. Di tutte le gare degli ottavi di finale e delle squadre impegnate, il Bayern è quella che tra le big, fino ad ora, ha fatto vedere il miglior calcio.

Fonte foto: Ilbianconero.com

Leonardo Tardioli