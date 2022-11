Cessione Sampdoria: giorni decisivi per l’offerta del fondo Usa

L’obiettivo è quello di completare l’operazione entro metà dicembre, quando si riunirà nuovamente il consiglio d’amministrazione

Sono giorni decisivi per il passaggio di proprietà della Sampdoria: il fondo Usa che da tempo dialoga con l’advisor Lazard ancora non ha presentato un’offerta ufficiale, ma i vertici della società ligure confidano che ciò possa avvenire entro il 14 dicembre, data in cui gli azionisti del club blucerchiato si riuniranno e in cui il consiglio di amministrazione chiederà all’azionista di maggioranza di ricapitalizzare. Lo stesso presidente Massimo Ferrero vuole chiudere l’operazione in fretta, anche perché la Sampdoria è penultima in classifica in campionato ed ha bisogno di un grande calciomercato invernale per provare a centrare la salvezza.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlSecoloXIX.it)