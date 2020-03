Cessione Roma: stop a causa del Coronavirus, ma l’affare si farà

L’emergenza Covid-19 ha fatto rallentare la trattativa tra Friedkin e Pallotta, ma c’è ottimismo sulla riuscita della stessa

Forse le due parti non erano mai state cosi vicine come nelle ultime settimane, quando a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, la trattativa per la cessione della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin, ha subito un notevole rallentamento. L’accordo era sulla base di 780 milioni e avrebbe garantito al presidente uscente del club giallorosso una notevole plusvalenza, ma nelle ultime ore e complice l’emergenza sanitaria che si sta vivendo in Italia, il prezzo sarebbe anche sul punto di abbassarsi. Non è chiaro se questo aspetto sia centrale nell’accordo, ma ciò che è certo è che se nel caso fosse vero, il prezzo potrebbe calare intorno ai 700 milioni di euro. Si tratterebbe sempre di una cifra cospicua che garantirebbe a Pallotta una buona plusvalenza.

Come detto, a far slittare la conclusione della trattativa tra le due parti e che comprende in totale 12 società legate all’universo Roma, c’è l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus: sono di oggi le parole rilasciate da un dirigente del gruppo Friedkin al portale Romapress.net, a riguardo della vicenda: “Tutto è cambiato sabato e domenica. Una volta che è diventato chiaro che il campionato poteva essere sospeso, sia noi che la Roma abbiamo concordato di mettere le cose in standby. Venerdì non ci sono stati problemi (le firme ci sono), ma abbiamo deciso di mettere in pausa tutto a causa della mancanza di chiarezza sulla parte rimanente della stagione di Serie A. È probabile che questo focolaio comporti un notevole impatto finanziario e una perdita di entrate. In questo momento, è necessario che noi e la Roma ci mettiamo a sedere e aspettiamo di vedere dove vanno queste situazioni perché c’è molta incertezza. Questo è qualcosa che non puoi mai pianificare”. Dunque non si può stabilire con certezza quando il passaggio di proprietà sarà ufficiale, ma allo stesso tempo e qualche giorno prima di questo comunicato, si era parlato di fine marzo come termine ultimo per le firme. Tutto dipenderà dall’evolversi dalla vicenda legata al Covid-19. (A tal proposito si ricorda a tutte le persone che leggeranno questo articolo di non uscire se non per motivi strettamente necessari: #iorestoacasa).

Il comunicato fa chiarezza su un aspetto di cui si attendeva notizia e dopo che la Consob aveva chiesto lumi alle parti, soprattutto riguardo al fatto che il titolo della Roma nei giorni precedenti aveva fatto segnare il 12,82%, mentre ieri, (lunedi ndr), ha perso addirittura il 20,52. E in generale l’aspetto della borsa va tenuto in considerazione, visto che negli ultimi giorni Piazza Affari ha subito notevoli scossoni a causa dell’emergenza sanitaria.

La trattativa tra Pallotta e Friedkin va avanti dagli ultimi mesi del 2019 e proprio negli ultimi giorni di dicembre, c’è stato il comunicato ufficiale che annunciava l’accordo tra le due parti. Dopo più di qualche slittamento sulla firma, si è arrivati agli ultimi giorni e al comunicato sopra-riportato.

Da non tralasciare però l’affare stadio: infatti anche qui c’è una trattativa in corso, tra Parnasi e il magnate ceco Vitek, il quale dovrebbe rilevare i terreni di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto. Al momento anche questa trattativa ha subito qualche rallentamento e anche qui il motivo principale sarebbe il Coronavirus, che impedirebbe a Vitek di arrivare in Italia per chiudere la compravendita. Questa trattativa è un altro aspetto da non sottovalutare e che da qui ad un mese, potrebbe portare a nuovi sviluppi: forse clamorosi.

