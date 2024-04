Cesena in Serie B dopo 6 anni di assenza: arriva la matematica

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra romagnola, allenata da Toscano, vincendo contro il Pescara allo scadere ha raggiunto la certezza aritmetica della promozione

Il Cesena ritorna in Serie B dopo sei anni di astinenza. Decisivo il gol di Pierozzi allo scadere della partita contro il Pescara, giocata allo stadio Dino Manuzzi davanti a 15 mila tifosi. Festa grande per la squadra romagnola in passato protagonista anche in Serie A con giocatori del calibro di Giaccherini, Schelotto, Nagatomo eParolo. Il Cesena ha raggiunto la matematica con quattro giornate di anticipo. Artefice della cavalcata mister Domenico Toscano, che conquista la sua quarta promozione in carriera in B dopo averla raggiunta sulle panchine di Ternana, Novara e Reggina. Girone B dominato dal Cesena, frutto di 27 vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tele Romagna