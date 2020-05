Cesena: il sogno spezzato

Racconto della breve avventura dei romagnoli nella competizione continentale

Questa favola breve incomincia l’anno precedente quando il Cesena, allenato da Pippo Marchioro, fa sfregare gli occhi inizialmente ai suoi tifosi, poi a tutti gli sportivi italiani.

Inaspettatamente i bianconeri colgono il sesto posto e la qualificazione in Coppa UEFA , in virtù della vittoria del Napoli in Coppa Italia e la conseguente qualificazione in Coppa delle Coppe che ha liberato un posto per la competizione meno pregiata delle tre.

La stagione 1976-’77 non comincia sotto i migliori auspici: l’artefice di questo miracolo, il direttore di quell’orchestra, Pippo Marchioro lascia i cesenati per accasarsi al Milan.

Col sennò del poi la sua decisione non risultò illuminata, dato che venne esonerato alla fine del girone d’andata, per poi tornare la stagione successiva ( e non sarà l’unica volta nella sua carriera) a Cesena.

I bianconeri non saranno capaci di ripetere il miracolo dell’anno precedente : naufragheranno in serie B da fanalino di coda ed anche in Coppa Italia furono estromessi immediatamente.

La campagna europea non andò meglio: furono eliminati al primo turno ma l’esperienza unica e la voglia mostrata nella gara di ritorno, rimangono impresse negli occhi e nella memoria di chi ha potuto vedere quell’incontro.

E sarà proprio quella partita che racconteremo.

L’urna fu a tutti gli effetti funerea per il Cesena, dato che gli mise davanti i tedeschi del Magdeburgo: oggi questo nome non dice nulla agli appassionati, dato che si tratta di una squadra di 3 serie tedesca, ma due anni prima di affrontare i romagnoli (1973-’74) i tedeschi dell’Est avevano vinto la Coppa delle Coppe battendo in finale in Milan campione in carica.

Il Milan di Rivera, Pizzaballa, Schnellinger, Maldera, Maldini (Cesare) in panchina e Trapattoni come vice, insomma: il Mandeburgo poteva considerarsi una squadra di elité del nostro continente.

Giulio Corsini, che aveva preso il posto di Marchioro in panchina, disse che peggio non avrebbe potuto andare: la gara di andata sembrò dargli ragione dato che si concluse con un secco 3-0 a favore dei padroni di casa.

Già, solo che c’era un ritorno da giocare, ed in casa, davanti al proprio pubblico che malgrado il risultato che non ammetteva repliche averebbe comunque onorato questa partita storica.

“La Fiorita” di Cesena (si chiamava così lo stadio prima di assumere il nome del presidente dal 1964 al 1980 Dino Manuzzi nell’anno 1982) era pieno in ogni ordine di posti ed il Cesena ci prova.

I gol di Mariani e Pepe nel corso del primo tempo accendono l’euforia dei tifosi ma quando Sparwasser, in una delle rare sortite offensive dei tedeschi in quella gara, accorciò le distanze sembrava veramente la fine.

Ad un quarto d’ora dal termine arrivò la rete di Macchi che fu il classico fiammifero che riaccese di colpo le stelle ma l’ultimo quarto d’ora, complice anche l’espulsione di Mariani, non portò ad altri cambiamenti di risultato.

Il Cesena venne eliminato ma a testa alta e potrà sempre portarsi dietro questo episodio storico.

Fonte Foto: sport660.wordpress.com

Firma: Alessandro Nardi