Cesare Alberti: il fiore reciso

La breve ed intensa storia dell’ex centravanti felsineo e genoano che non riuscì a giocare in coppia con Schiavio

Si potrebbe dire che se Angelo Schiavio sia diventato Campione del Mondo è anche per merito (suo malgrado) di Cesare Alberti.

Era un calcio diverso i giocatori erano molto ammirati e la passione era già molto forte ma non erano delle superstar, anzi, la maggior parte di loro facevano un altro mestiere per vivere.

Cesare (per tutti Mimmo), ad esempio, lavorava nella trattoria dei genitori nella sua Bologna e molto spesso si fermava a chiacchierare con i tifosi dell’ultima partita giocata.

Si affacciò alla prima squadra giovanissimo, a sedici anni compiuti da nemmeno due mesi il 24 ottobre del 1920, in una gara di campionato vinta dal Bologna contro la SPAL per 0-3.

La sua ascesa all’ombra della “Torre degli Asinelli” è devastante: in due stagioni gioca 45 partite mettendo a segno la bellezza di 32 reti e bisogna ricordare che alla fine di quest’avventura aveva solo 18 anni.

A prova di questo era arrivato anche l’esordio in nazionale, durante un’amichevole svoltasi a Milano il 12 febbraio 1922, contro una rappresentativa dei migliori operai della Francia.

L’avversario non era di quelli che faceva tremare le gambe ed infatti la partita terminò con un lapidario 7-2 ma il nostro “Mimmo” si scatena mettendo a segno ben 6 gol.

Sembrerebbe che sia nata una stella ma non è così: il 12 novembre del 1922, in una gara contro la Cremonese, si fa male al ginocchio ed esce dal campo, prova a rientrarvi dopo quasi un quarto d’ora, ma deve desistere.

Circa un mese dopo, il 10 dicembre, fa il suo rientro nell’attività agonistica ma è un errore clamoroso infatti in quella partita si romperà il menisco.

Oggi come oggi rompersi il menisco è un’infortunio grave, ma che si può superare tranquillamente, a quel tempo voleva dire solo una cosa: carriera finita.

Infatti la dirigenza emiliana, pur con grande rammarico, concesse la lista gratuita al suo ex gioiello e decise di puntare su un altro ragazzo che stava facendo faville nelle giovanili: Angelo Schiavio.

Angelo e Cesare si passavano solo un anno di differenza: c’è da chiedersi cosa avrebbero potuto fare due campioni così giovani, sia nel Bologna che con la maglia dell’Italia, se avessero potuto giocare insieme.

Tornando al nostro eroe, anche lui pensava di aver terminato la sua carriera, finché non gli arrivò una lettera di William Garbutt (leggendario allenatore di Genoa, Roma, Napoli, Atletich Bilbao e Milan) il quale lo informava che a Genova c’era il dottor. Drago che aveva già fatto degli interventi al menisco e che alcuni giocatori inglesi si erano ristabiliti del tutto.

Inoltre il “Grifone” si offriva di coprire tutte le spese mediche e di riabilitazione del giocatore nel caso in cui, una volta guarito, si fosse trasferito sotto la lanterna.

Ovviamente Alberti accettò e non solo tornò a giocare ma tornò anche ad essere lo straordinario bomber di prima, tanto che il 19 ottobre del 1924 esordisce con la maglia più antica d’Italia e mette a segno una doppietta contro il mal capitato Verona.

Del suo ritorno in campo ne sa qualcosa anche la sua ex squadra: il Bologna.

In quel periodo il campionato italiano non era ancora a girone unico (sarebbe arrivato solo dal 1929-’30) e le squadre erano suddivise nella Lega del Nord e la Lega del Sud, che a loro volta erano suddivise in altri due gironi.

Dopo che le squadre si erano affrontate, per decidere chi andasse a giocare la finale scudetto, si sarebbero giocate una serie di partite di finale.

In quell’anno arrivarono a giocarsi la finale del girone “Nord” proprio Genoa e Bologna e nonostante alla fine prevalsero i bolognesi (che vinceranno lo scudetto in finale contro l’Alba Roma) in una di quelle partite Alberti mise a segno una doppietta proprio davanti al suo ex pubblico.

In molti non la presero bene: alcuni tifosi gli diedero del traditore ma la maggior parte della gente era con lui ed aveva compreso che aveva solo fatto il suo dovere.

A questo punto potreste anche pensare: “beh, tutto è bene quel che finisce bene. Il campione è tornato ed imperituramente raggiungerà i più grandi successi che abbia mai sognato”

Sbagliereste! Purtroppo.

Il 14 marzo 1926, pochi mesi dopo quella serie di partite ed alla vigilia del match contro il Livorno, Alberti si sente male ed alle quattro di mattina spirerà nel suo letto.

Aveva solo 21 anni ed aveva già segnato una fetta di storia del nostro campionato, il suo ruolino di marcia con il Genoa recita: 31 partite e 18 gol che sommati a quelli col Bologna, portano a 51 gol in 76 partite.

Ufficialmente sembrerebbe che questo grande talento sia morto per aver mangiato dei frutti di mare avariati, poi ci sarebbe anche una seconda ipotesi, presentata da Orfeo Orlando nel suo cortometraggio del 2017: “Sono Cesare, chiamatemi Mimmo”.

In questo film, in cui il regista parla della storia di Cesare Alberti, lascia ventilare nel finale che il calciatore sia stato avvelenato da una donna conosciuta a Genova che dopo esser stata lasciata si è voluta vendicare.

Ma quest’ipotesi, non ha trovato i riscontri necessari.

Fonte foto: valli bolognesi – storia del calcio savonese

Firma: Alessandro Nardi