Centrocampo “on fire”: ufficiali Phillips al City e Kessié al Barça, quasi Eriksen allo United

Grandi manovre in mezzo al campo, soprattutto nella città di Manchester. Il calciomercato impazza e le grandi squadre continuano a ufficializzare colpi, anche la Roma pensa in grande

Le trattative non si fermano. In giro per l’Europa troviamo ogni giorno qualche colpo a sensazione. Oggi è stato il momento di ufficializzare colpi annunciati da diverso tempo. Kalvin Phillips, rivelazione dello scorso Europeo con la maglia inglese, passa dal Leeds al Manchester City per 50 milioni di euro. Guardiola avrà la sua nuova diga di centrocampo. Il Barcellona, dal canto suo, ha finalmente ufficializzato i suoi colpi in entrata. A parametro zero dal Milan ecco Frank Kessié, altro baluardo della mediana. Insieme a lui via libera anche per Christensen, difensore dal Chelsea, anche lui svincolato. Tornando a Manchester, sponda United, sembra ormai fatta per l’approdo di Christian Eriksen alla corte di ten Hag. Dopo il rientro sui campi con il Brentford il fantasista danese è pronto per tornare su palcoscenici importanti e la ricostruzione dei red devils sembra l’occasione ideale. Intanto anche a Roma si lavora sul centrocampo. Sirene spagnole danno per vicinissimo l’approdo nella capitale di Isco, liberato dal Real Madrid. La presenza di Mourinho, con cui condivide il procuratore, sembrano essere decisivi nella trattativa. Giallorossi che nei giorni scorsi hanno chiuso la trattativa per Celik, terzino destro dal Lille per 7 milioni. Il calciomercato è quindi entrato nel vivo.

Glauco Dusso