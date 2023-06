Centrocampisti in cattedra: Maresca nuovo allenatore del Leicester, Aquilani guiderà il Pisa

Tempo di lettura 1 minuto

Importanti novità per quanto riguarda le panchine, due ex volti noti dei campi di serie A provano una nuova avventura

Due storie che per motivi diversi hanno una certa importanza. Enzo Maresca decide di togliersi di nuovo da sotto l’ala di Pep Guardiola. Dopo aver guidato il Parma ed essere tornato come collaboratore del tecnico spagnolo nella stagione del triplete, ecco una nuova avventura. Maresca è il nuovo mister del Leicester appena retrocesso in Championship. Una squadra che soli 7 anni fa si laureava campione d’Inghilterra sotto la guida di un altro italiano, Claudio Ranieri. Chissà se il connubio con l’Italia funzionerà ancora per le foxes. In Toscana ci sarà invece il primo incarico vero e proprio di Alberto Aquilani. Dopo aver ben impressionato con la primavera della Fiorentina, con cui ha vinto tre coppe Italia e due supercoppe, sarà alla guida del Pisa la prossima stagione in serie B. Avventura importante per lui per iniziare ad assaggiare una piazza e una categoria di livello. Con lui anche Aleksandar Kolarov, al primo impegno dirigenziale come direttore sportivo.

Glauco Dusso