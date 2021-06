Abolita la regola dei gol in trasferta, ne guadagnerà lo spettacolo

La Uefa da deciso di mettere fine ad un caposaldo delle competizioni europee. Da molti addetti ai lavori questa regola era ormai ritenuta obsoleta e iniqua

Il cambiamento era nell’aria, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale. Dalla stagione 2021/2022 non sarà più in vigore la regola dei gol in trasferta per quanto concerne tutte le competizioni Uefa per club. Cosa significa nella mera pratica? Qualora due squadre avessero segnato lo stesso numero di reti fra match d’andata e di ritorno, a passare non sarà più la compagine che ha segnato più gol lontana dalle mura amiche. In caso di parità, quindi, si proseguirà con i supplementari e qualora la parità persistesse, si deciderà la sfida ai calci di rigore.

Una regola obsoleta

In vigore dal 1965, questa regola è stata criticata da dirigenti, allenatori, tifosi e dallo stesso presidente Uefa Ceferin che si è espresso in maniera piuttosto condivisibile in merito: “L’impatto della regola ultimamente va contro il suo obiettivo originario, in quanto dissuade le squadre di casa ad attaccare, perché temono che concedere un gol possa dare agli avversari un vantaggio cruciale. Altre critiche riguardavano il fatto che in caso di supplementari la squadra di casa fosse obbligata a segnare due volte in caso di gol di quella ospite. Il vantaggio di giocare in casa, ai giorni nostri, non è più così significativo “.

Per quanto mi riguarda Ceferin ha centrato il punto. Dato che l’ingresso della Var ha tolto un po’ di spontaneità e anche di spettacolo (le esultanze esagerate rientravano in questo concetto), l’abolizione di questo regolamento potrebbe donare una ventata di freschezza ad un calcio sempre più tattico e meno spregiudicato.

Conseguenze a latere

E’ doverosa una puntualizzazione anche per quanto concerne la fase a gironi. I gol in trasferta non rileveranno per stabilire la classifica di due squadre arrivate a pari punti in un gruppo di Champions League, Europa League o Conference League qualora si dovesse calcolare semplicemente la differenza reti negli scontri diretti. Rimarranno, invece, come criterio aggiuntivo, in caso di differenza reti complessiva. La Uefa vorrebbe in questo modo avere a disposizione più criteri possibili per decidere il passaggio del turno.

Come affermato già nelle righe precedenti, questa decisione mi trova perfettamente allineato. Per i motivi sopra citati e perché ormai il fattore campo è diventato un elemento sempre meno rilevante. Sarà anche colpa degli stadi vuoti per via del Covid? Ai posteri l’ardua sentenza.

FOTO: Gds.it

Marco Fabio Ceccatelli