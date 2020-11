C’è qualcosa che non Var

La tecnologia ha aiutato incredibilmente il calcio negli ultimi anni, ma nel nostro campionato può essere sfruttata molto meglio

L’introduzione del VAR nel calcio italiano è stata senza dubbio un qualcosa di rivoluzionario. Per anni invocata a più riprese nelle trasmissioni sportive, la celebre moviola in campo è diventata realtà ed è innegabile che abbia aiutato gli arbitri a commettere meno errori. Allo stesso tempo però, se da un lato sono calate le polemiche sulle singole decisioni arbitrali, dall’altro sono aumentate quelle sul modo in cui andrebbe usata la tecnologia. D’altronde, su qualcosa bisogna pur litigare sennò che tifosi di calcio saremmo.

C’è chi vede il VAR come extrema ratio, da utilizzare con parsimonia per non spezzettare troppo l’andamento delle partite, c’è chi invece ritiene che debbano essere ampliate le casistiche e le competenze degli arbitri in cabina di regia. Nelle prime due stagioni l’uso della moviola è stato massiccio, costringendo i direttori di gara a rivedere spesso episodi discussi. Dallo scorso anno invece le cose sono cambiate. Il protocollo attuale del VAR lascia molta più discrezionalità all’arbitro di campo, probabilmente per non delegittimarlo, ma depotenzia molto l’aiuto che può dare la tecnologia. Spesso si vedono direttori di gara decidere un episodio controverso senza poi andare a ricontrollarlo al monitor. In questo modo però gli errori aumentano. Questo depotenziamento risulta ancora più dannoso nel caso di situazioni come i falli di mano, fattispecie discrezionali punite spesso e volentieri in maniera troppo severa. C’è un problema di regolamento che si unisce ad uno di protocollo ed i rigori concessi sono sempre di più, soprattutto quelli inesistenti.

Come uscire da quest’empasse? La soluzione più efficiente sarebbe quella di tornare al protocollo iniziale, magari cambiando alcuni aspetti del regolamento relativo ai falli di mano. Bisogna superare però il retaggio che vede l’arbitro di campo come il centro del mondo, come protagonista in positivo o in negativo della partita, ed allo stesso tempo occorre “allenare” i direttori di gara a diventare veri e propri moviolisti. L’arbitro non è solo, fa parte di una squadra, come i calciatori, per questo va valorizzato all’interno di quel contesto, senza paura che gli arbitri del VAR lo delegittimino. L’obiettivo deve essere ridurre al minimo gli errori ed in questo la tecnologia è un alleato fenomenale, non si deve aver paura di usarla nel migliore dei modi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Lindro.it)