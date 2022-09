CDA Juventus

Oggi nella società bianconera si snocciolano numeri

E’ tutt’ora in corso il CDA della Juventus che deve tentare di risolvere problemi economici che si protraggono da un quinquennio e che hanno visto il debito societario lievitare da un meno 19,2mln di euro del bilancio 2017/2018 ad un negativo di ben 250mln nel bilancio 2021/2022. La possibilità di continuare ad avere una base solida è stata ottenuta grazie a due aumenti di capitale, il primo nel 2019 con 300mln versati nelle casse societarie ed un altro nel 2021 di ulteriori 400mln. Le linee guida sono già chiare, come l’inversione di rotta sui costi, a cominciare dagli ingaggi con un monte stipendi passato, nell’ultima campagna acquisti, da 311 a 278mln. La posizione di Allegri invece non sarà in discussione, essendo, quello in corso, un CDA tecnico nel quale non si discute di aspetti di campo.

Fonte foto: sport.sky.it

Luigi A. Cerbara