Cavani vicinissimo al Valencia

L’attaccante ex Napoli, Psg e Manchester United, arriverebbe in Spagna a parametro zero

Il bomber uruguagio sta per trovare squadra. Da anni fa coppia con Luis Suarez in Nazionale, 35 anni a testa, ed entrambi sono stati messi in un angoletto durante questa sessione di mercato. Suarez è tornato in Uruguay nel Nacional, mentre Cavani è prossimo a vestire la maglia del Valencia. Un arma importante in più per mister Gattuso. Arriverebbe a parametro zero. Edinson Cavani ha realizzato solo 2 reti nella scorsa stagione nel Manchester United.

Fonte foto: Sport.Sky.it

Stefano Rizzo