Cautela Maignan, il Milan riflette e pensa al mercato

Il problema al polpaccio dell’estremo difensore procede a piccoli passi, probabile il suo forfait alla ripresa con la Salernitana

Milan in apprensione. La sosta che avrebbe dovuto portare Mike Maignan a una tranquilla ripresa in vista del 4 gennaio sembra non essere bastata. Il polpaccio del portiere, infatti, dà ancora qualche preoccupazione al giocatore e allo staff tecnico dei rossoneri. Mancano ancora quindici giorni alla ripresa del campionato, un buon lasso di tempo per fare altre verifiche. La sensazione è, però, di non voler rischiare l’estremo milanista per il match contro la Salernitana. Già la prima ricaduta occorsa induce alla prudenza. Più probabile un suo eventuale impiego contro la Roma quattro giorni dopo. In quest’ottica potrebbe essere anticipato l’arrivo di Sportiello dall’Atalanta, un affare già probabile per l’estate, ma che in condizioni di incertezza del francese sarebbe effettuato a gennaio. Saranno decisivi i prossimi giorni quando si capirà se l’infortunio patito da Maignan sarà superato o avrà bisogno ancora di tempo.

Glauco Dusso