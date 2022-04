Catania: il Tribunale respinge l’ultima richiesta di salvataggio e dichiara il fallimento

La Figc ha ormai ratificato la decisione, i calciatori saranno svincolati e la classifica del campionato rivista a seguito della decisione

Da sabato 9 aprile il Catania come club calcistico non esiste più. Il Tribunale ha respinto l’ultima richiesta di rinvio per il salvataggio della società etnea e la Figc ha in seguito provveduto alla ratifica del fallimento. La decisione avrà effetti immediati sia nel breve che nel lungo termine: i giocatori della formazione siciliana sono ufficialmente svincolati e potranno liberamente accordarsi con altri club, la classifica del girone C della serie C invece sarà stravolta, soprattutto nelle zone alte.

Eppure una piccola parvenza di speranza che le cose andassero diversamente c’era stata: dopo due bandi andati deserti infatti, lo scorso 16 marzo l’imprenditore Benedetto Mancini aveva presentato un’offerta di acquisto di 500.000 euro, il linea con quanto previsto dal regolamento dell’asta telematica. Dopo il versamento di una somma iniziale a titolo di acconto però, non c’è stato il pagamento integrale del corrispettivo nei termini stabiliti dal Tribunale di Catania, che ha quindi stabilito la fine dell’esercizio provvisorio disposto nei confronti della società etnea. Il fallimento del club siciliano scuoterà il girone C quando mancano solo quattro giornate al termine. Le partite del Catania infatti verranno considerate come mai disputate, con la conseguente riduzione dei punti e modifica della classifica, soprattutto nelle parti alte. Il Catanzaro è la squadra che più di tutte avrà da perdere da questa vicenda, dato che ha conquistato quattro punti in due gare contro gli etnei ed ora scivolerà dal secondo al quarto posto. Le proteste dei tifosi calabresi sono già iniziate, nel mirino c’è il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, accusato di aver falsato il campionato a poche settimane dalla fine della stagione.

Per ciò che concerne il Catania, la società ripartirà dall’Eccellenza o dalla Serie D con una nuova gestione ancora tutta da definire. I giocatori attuali sono a tutti gli effetti svincolati, molti se ne andranno, forse alcuni resteranno. Rimane il supporto dei tifosi, delusi ma sempre attaccati alla squadra. Una base da cui ripartire per mettersi alle spalle la pagina più buia della storia di un club che, fino a qualche stagione fa, era protagonista della nostra Serie A.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)