Caso Valbuena: Karim Benzema condannato ad una anno di carcere (con condizionale)

L’attaccante del Real Madrid è stato dichiarato colpevole per il concorso nella tentata estorsione ai danni del suo ex compagno di nazionale

Una delle vicende che più ha scosso il calcio francese negli scorsi anni oggi è tornata prepotentemente in prima pagina, dopo che il tribunale di Versailles ha condannato il centravanti del Real Madrid Karim Benzema ad un anno di galera (con condizionale), per concorso nella tentata estorsione nei confronti di Mathieu Valbuena, suo amico e compagno di spogliatoio con la Francia. All’epoca la stella dei Blancos consigliò a Valbuena di contattare alcune sue conoscenze per evitare che un sex tape dell’ex giocatore del Marsiglia fosse diffuso in rete. Il tentativo di estorsione fu subito denunciato e le polemiche che seguirono portarono all’esclusione di entrambi i giocatori dalla convocazione all’europeo casalingo del 2016. Ora Benzema è tornato ad essere una stella della nazionale francese ed è pronto a ricorrere in appello contro la sentenza di condanna, ma quel che è certo è che, in vista del mondiale del prossimo anno, questo scandalo continuerà a far discutere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Nextquotidiano.it)