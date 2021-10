Caso tamponi Lazio: la decisione della Corte di Appello su Lotito e i medici biancocelesti

Il presidente del club capitolino è stato condannato a due mesi di inibizione. Pena leggermente più severa per Pulcini e Rodia

La Corte federale di appello della FIGC si è pronunciata sul caso tamponi Lazio. La decisione è stata quella di attribuire una inibizione di due mesi al presidente biancoceleste Claudio Lotito con una multa di 50 mila euro per la stessa società. Cinque mesi invece ai medici del club capitolino, Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Il fatto risale allo scorso novembre 2020 con il mancato avviso dei casi Covid-19 alle ASL e il mancato isolamento dei giocatori.

Questo il comunicato ufficiale della corte d’appello: “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Marco Lipari, chiamata dal Collegio di Garanzia del CONI ad effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione sul ‘caso tamponi’ legato alla Lazio, ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda“.

Durante il primo appello, Lotito era stato condannato a 12 mesi di inibizione con il Collegio di Garanzia che aveva chiesto di rivalutare i fatti. Quanto alla Procura della Federcalcio, la sua richiesta era di attribuire 10 mesi al numero uno della Lazio e 11 ai medici.

Sandro Caramazza