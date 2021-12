Caso Salernitana, nessuna proroga dalla Figc. Ultimatum al 31 dicembre

Oggi si è riunito il Consiglio Federale in merito alla questione relativa al club campano. Società a rischio esclusione dal campionato se non arriva offerta congrua entro 10 giorni

E’ stato chiaro il presidente Gravina durante la conferenza stampa post Consiglio Federale. La Figc non ha accettato la richiesta di proroga da parte della Lega Serie A sul caso Salernitana. Dunque, se entro il 31 dicembre non arriverà un’offerta valida per l’acquisizione del club campano, allora si dovrà decidere per l’esclusione definitiva. Lo stesso presidente federale si è però espresso con positività su una futura acquisizione con un eloquente: “Io comunque sono convinto che in questi dieci giorni la Salernitana si salverà”. La situazione rimane dunque molto complicata con lo spettro Serie A a 19 squadre piuttosto verosimile.

Sandro Caramazza