Caso plusvalenze: 11 club a rischio deferimento, tra cui Juventus e Napoli

Attraverso una comunicazione data nella serata di ieri la Procura federale della Figc ha deposto la fine delle indagini sul caso plusvalenze. A rischio sanzione, la società bianconera e partenopea

C’è un nuovo capitolo sul caso plusvalenze. Nella serata di ieri, la Procura federale ha avvertito le società coinvolte della chiusura dell’indagine. Undici club italiani rischiano un deferimento per illecito amministrativo, tra cui Juventus e Napoli. La sanzione per le due società può essere una semplice ammenda ma entrambe però sono imputate di aver violato anche l’articolo 4 della giustizia sportiva, ossia quello in seno al divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri. In tal caso, la sanzione potrebbe rivelarsi ancor più grave con qualche punto di penalizzazione inflitto in classifica.

Sotto la lente di ingrandimento della Covisoc e della Consob sono finite 42 operazioni della Juventus. Sospetti invece sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli con quattro giocatori (Karnezis, Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri), il cui prezzo sarebbe stato gonfiato. Oltre a Napoli e Juventus, l’avviso da parte della FIGC è arrivato anche a Empoli, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara, Novara e Chievo.

Sandro Caramazza