Caso Kessiè, panchina e un rinnovo sempre più lontano

Ferita che sembra profonda quella tra l’ivoriano e il Milan, la situazione si fa complicata e il contratto in scadenza a giugno spingono il centrocampista lontano dai rossoneri. Le big europee alla finestra

La storia tra Franck Kessiè e i colori rossoneri non sembra avere un lieto fine. Le discussioni sul contratto in scadenza fra quattro mesi non hanno portato a una soluzione e quindi la distanza tra le parti sembra ormai incolmabile. Ieri contro la Sampdoria anche la panchina per l’ivoriano che ha trovato posto soltanto nella ripresa. Una frattura che ha radici lontane ma che adesso sta venendo fuori col passare dei giorni anche perché il calciatore potrebbe firmare con un’altra società trasferendosi a parametro zero. Lo stadio ieri ha parlato chiaro con fischi e striscioni, chi non vuole rimanere può andare. Rinnovo lontano e grandi squadre che si fregano le mani. Nelle scorse settimane si è parlato addirittura dei cugini dell’Inter sul giocatore, altri gli hanno accostato il Barcellona. Adesso la squadra più vicina sembrerebbe il Liverpool che sta liberando caselle a centrocampo ma che soprattutto potrebbe offrire a Kessiè quello che chiede. Staccata la Juve che è interessata ma non a certe cifre.

Glauco Dusso