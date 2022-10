Caso Griezmann: trovato l’accordo tra Barcellona e Atletico Madrid per il trasferimento definitivo

Risolto finalmente il rebus legato al francese che si legherà ai colchoneros grazie allo sconto dai blaugrana del 50% rispetto l’iniziale cifra concordata

Il caso legato al futuro di Antoine Griezmann ha tenuto banco per mesi, ma ora Atletico Madrid e Barcellona hanno finalmente trovato un accordo per permettere ai blaugrana di fare cassa con la cessione definitiva ed ai colchoneros di pagare una cifra di molto inferiore rispetto a quella pattuita dal contratto iniziale. I 40 milioni chiesti dal Barcellona erano ritenuti troppi dall’Atletico che si avvaleva di una clausola sui minuti giocati per non far scattare l’obbligo di riscatto. L’intesa invece è stata trovata sulla base di 20 milioni di euro con il giocatore francese che si ridurrà di molto l’ingaggio per favorire la sua compagine attuale e che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027, potendosi esprimere ora al meglio e senza vincoli di minutaggio.

Alessandro Fornetti