“Caro” Stadio quanto costi

Gli elevati prezzi dei biglietti uniscono gran parte delle tifoserie d’Italia dopo aver raggiunto cifre esorbitanti in alcuni match

Da nord a sud, il grido degli Ultras sembrerebbe sempre lo stesso: prezzi più popolari ed accessibili anche alle famiglie.

Infatti da un po’ di tempo in Italia, complice anche l’arrivo di Top Player e la rivalutazione del calcio Italiano, che il “caro biglietti” (unitamente alle ormai note normative per l’accesso agli stadi), ha fatto sì che il tifoso non è più il fulcro del calcio come lo era anni fa.

Se da una parte, si sta avvicinando alla media dei costi dei ticket in Europa, dall’altra si vedono sempre stadi più vuoti (complice anche lo spezzatino delle partite spalmate nel week-end e non solo); ma se analizziamo il concetto al proprio interno, da una parte abbiamo stadi funzionali e operativi tutta la settimana e vere e proprie case del tifoso (soprattutto in Inghilterra), mentre dall’altra parte siamo costretti a cozzare contro normative e fisco che lasciano poca possibilità di scelta alle società.

In questo modo, si riduce sempre di più il numero di tifosi che possono permettersi un biglietto per una partita di calcio; però se il mondo del pallone nostrano (e non solo) si mobilità, i club, a volte pressati dal fisco e dagli adempimenti previsti, sono costretti ad applicare prezzi esorbitanti per un posto nello stadio.

E come ogni “torto” che si rispetti, i tifosi si sono fatti sentire e sono scesi in prima linea contro il caro biglietti portando avanti la battaglia già da parecchi anni.

Anche le società a volte, ne approfittano e spesso per permettere ai tifosi di vedere dal vivo i Top Player, agiscono sul costo del biglietto (ha fatto molto discutere un Cagliari-Juventus dove si è raggiunto un gap tra 40 euro per le curve e 200 euro per la tribuna centrale, mentre il settore ospiti è arrivato a costare 65 euro, da aggiungere ai costi della logistica per raggiungere l’Is Arenas di Cagliari).

Ma al giorno d’oggi la musica non sembra cambiata, infatti un biglietto a San Siro in alcuni match raggiunge i 70 euro nel terzo anello.

Spostandoci di pochi chilometri dal capoluogo lombardo, anche a Bergamo la musica sembra essere la stessa; infatti un tagliando in curva all’ “Atleti Azzurri d’Italia” arriva a costare anche 45 euro.

Rispetto alla (triste) situazione degli stadi italiani, il prezzo del biglietto è sproporzionato agli standard degli impianti spesso fatiscenti, maltenuti e poco ospitali (tra i grandi campionati europei, siamo rimasti gli unici ad avere settori ospiti con inferriate, gabbie o reti protettive), fatta salva alcune eccezioni come l’Olimpico di Roma e lo stesso Meazza (4 stars Elite UEFA).

Infatti in alcuni casi, alcuni tifosi ospiti rinunciano e boicottano le trasferte per il caro biglietti; senza parlare del costo degli abbonamenti che più delle volte costano (in proporzione) più del tagliando stesso.

Anche in questo caso, bisogna fare eccezioni in quanto alcune società offrono campagne di fidelizzazione e sconti famiglia su abbonamenti cumulativi (come per esempio il Parma o la Lazio).

Da una parte stadi fatiscenti e non rinnovati dal 1990 (ben 30 anni fa!!), società pressate dal fisco e dai costi di sicurezza (steward, GOS, ecc.) oltre a ingaggi per i propri calciatori; dall’altra parte i tifosi, quali ultimi baluardi di un calcio visto come passione e non come business, vittime di un sistema economico più grosso dell’amore per la propria squadra.

In questo caso il Calcio (con la C maiuscola ad indicare il sistema e non lo sport), ancora una volta ne approfitta sempre di più per far lievitare il prezzo del biglietto, specie quando si tratta di gare importanti per le sorti delle proprie squadre, che spingono i tifosi a sostenere (purtroppo) costi e trasferte elevate.

Ora la parola sta ai tifosi (come già ampiamente manifestato) ma non possiamo lamentarci se abbiamo stadi fatiscenti, insicuri e soprattutto semivuoti.

fonte foto: radiosei.it

Gabriele D’Acuti