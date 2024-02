Carlos Alcaraz è il nuovo rinforzo di centrocampo per la Juventus

Tempo di lettura meno di un minuto

Arriva dal Southampton il colpo last minute per rinfoltire e rinforzare la rosa di Mr Allegri. Affare in prestito con diritto di riscatto

Il calciatore argentino, classe 2002, è arrivato, dal Racing Club, alla corte dei Saints nel gennaio dello scorso anno, subendo un’amara retrocessione in Championship dove il club milita in questa stagione. L’affare è ormai certo, ma i dettagli sono ancora in fase di definizione. Si parla comunque di un prestito oneroso con diritto di riscatto ed il tutto dovrebbe aggirarsi su una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Un’investimento comunque importante per un calciatore che Cristiano Giuntoli sembra seguisse da tempo.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Luigi A. Cerbara