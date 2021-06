Carlo Ancelotti torna nella “sua” Madrid

Il tecnico italiano lascia l’Everton e sceglie ancora la corte di Florentino Perez

Carlo Ancelotti torna al Real Madrid, in quella città che più di tutte considera casa. Sensibile infatti a testimonianza di questo l’abbassamento dello stipendio, pur di riportare i blancos in cima al calcio internazionale. Una trattativa durata pochissimo e sviluppata molto a sorpresa dal presidente Florentino Perez, che dopo l’addio di Zidane, ha voluto di nuovo il tecnico che aveva finalmente coronato il sogno della decima Champions League.

Quello che troverà Carlo Ancelotti sarà certamente un Real diverso, privo innanzitutto di Cristiano Ronaldo ma con diversi interpreti come Benzema o il gran centrocampo a reggere ancora in piedi la squadra. La scelta del tecnico italiano però è assolutamente condivisibile; infatti quando chiama il Real Madrid è difficile resistere ed in più può tornare a competere per i migliori traguardi prendendo comunque una rosa che in un’annata molto difficile ha raggiunto le semifinali di Champions League.

Importante capire quale sarà il margine di manovra del club in sede di calciomercato, con il futuro di Sergio Ramos ancora in bilico e con la rosa che va sicuramente allargata per affrontare tutte le competizioni al meglio. Di certo Ancelotti sa come si fa, e con la scelta di tornare in un club dove ha già scritto pagine di storia, ha dimostrato grande coraggio e attaccamento al progetto.

Fonte foto: news.direttagol.it

Alessandro Fornetti